Materdei | benzina sulle porte delle case delle figlie per far tornare la moglie con lui | arrestato

(Di giovedì 23 giugno 2022) Cronaca di Napoli: il 67ennedai Carabinieri nel quartierenon si rassegnava all’idea della separazione. È un mese che non si rassegna all’idea della separazione. Una decisione evidentemente della, stando a quanto accaduto ieri in tarda serata. Siamo in Via Salita San Raffaele, nel quartiere. Un 67enne del posto, tanica di

Pubblicità

cronachecampane : Napoli, lancia benzina sulla porta di casa delle figlie per convincere la moglie a tornare: arrestato #materdei -

NON SI RASSEGNA ALLA SEPARAZIONE, 67ENNE COSPARGE DILE PORTE DI CASA DELLE FIGLIE L'ultimo episodio arriva da Napoli e precisamente dadove un uomo ha cosparso dila porta ......allo scorso 3 settembre quando un'anziana donna si era recata nella ricevitoria di via... Read More News Prezzoe diesel in aumento in Italia, quanto costa un litro oggi 2 Maggio 2022 ...Non si rassegna all’idea della separazione e tenta di incendiare l'appartamento della moglie. Ieri in tarda serata, un 67enne del posto, con tanica di benzina al seguito, raggiunge ...Getta benzina sulla porta della casa delle due figlie, probabilmente con l'intento di incendiarla. Un raid pianificato per terrorizzare la famiglia e convincere la moglie a tornare con lui: è successo ...