Juve - Pimenta | incontro finito | per Pogba avanti tutta | gli altri affari sul tavolo

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - romeoagresti : Nell’incontro di questa mattina tra la #Juve e Rafaela Pimenta s’è parlato molto anche del futuro di #DeLigt: i bia… - Gazzetta_it : Juve-Pimenta, oggi incontro decisivo. Da Pogba a De Ligt, ecco i nomi sul tavolo - anna_dell2 : RT @romeoagresti: Nell’incontro di questa mattina tra la #Juve e Rafaela Pimenta s’è parlato molto anche del futuro di #DeLigt: i bianconer… - darth_satanicas : RT @romeoagresti: Nell’incontro di questa mattina tra la #Juve e Rafaela Pimenta s’è parlato molto anche del futuro di #DeLigt: i bianconer… -

Un faccia a faccia durato poco più di un'ora, che ha messo di fronte Federico Cherubini e Rafaela. Negli uffici bianconeri di Milano, i dirigenti della Juventus hanno incontrato questa mattina l'agente di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United e promesso sposo della squadra di ...TORINO - Si è tenuto questo mattin un incontro lae Rafaela, l'agente di Paul Pogba (e molti altri). Non si è parlato ovviamente solo del "Pogback", una trattativa definita da 20 giorni ormai e che sarà ratificata solo a luglio per ...E' tutto pronto per il ritorno di Pogba alla Juventus. Con Pimenta la dirigenza bianconera ha parlato anche di altri calciatori: i dettagli ...Ogni secondo che passa diminuisce sensibilmente la distanza tra Paul Pogba e Juventus. Incontro era previsto e incontro ... il club e l’agente (dopo la scomparsa di Mino Raiola) Rafaela Pimenta, che ...