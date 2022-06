“Io ed Edoardo?” Estefania e Tavassi fuori dall’Isola dei Famosi | la verità sul chiacchierato flirt

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022)e lasu. All’Isola deila modella ha avuto uncon il collega Roger Balduino ma poco dopo i due hanno confessato di aver organizzato una messinscena per creare dinamiche e restare il più possibile all’interno del reality show di Calane 5. “Sì, conabbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per, però ero preso. Ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato. Con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata era al 50% di tutti e due, è stata una strategia”, aveva ammesso Roger ai microfoni di Pomeriggio ...