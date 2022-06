I fan dei BTS sono una cosa a sé (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli appassionati della band coreana hanno creato una enorme comunità attorno a principi di tolleranza ed empatia, messi in pratica la scorsa settimana in un momento critico Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli appassionati della band coreana hanno creato una enorme comunità attorno a principi di tolleranza ed empatia, messi in pratica la scorsa settimana in un momento critico

Pubblicità

Tg1Rai : #MarcoMengoni e il trionfo di San Siro. In più di 50 mila a Milano per la prima data della tournée, tra ambientazio… - F4IRYMINHO : in realtà la trovo pure una cosa figa e la canzone ci sta anche però penso al fatto che la gente inizierà a fare fa… - Crabb19563047 : @BarbaraCecioni @Ferula18 Sono un fan dei Pink Floyd, e l'altro giorno pensavo a quanto la guerra in corso rende at… - AesseDisse : @ContinuouSafety @BarillariDav Ancora pochi mesi e la povera disagiata mentale ve la ritrovate su telegram insieme… - TripleteMario : @paolobocciarel1 Uno dei tanti fan del nomade over 40. -