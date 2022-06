Finiremo in stato di emergenza anche per la siccità (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo stato d’emergenza per la siccità che sta strozzando l’Italia arriverà, ma al momento è ancora tutto da definire. La Conferenza delle Regioni ha incontrato il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. La Protezione civile valuta lo stato di emergenza per la siccità. Le Regioni chiedono fondi “Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste – ha detto Curcio, al termine dell’incontro – ricordiamoci che lo stato d’emergenza serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attività che seguono allo stato di emergenza, che non è un’idea, ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte”. Con la consapevolezza, come hanno ribadito anche i rappresentanti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Lod’per lache sta strozzando l’Italia arriverà, ma al momento è ancora tutto da definire. La Conferenza delle Regioni ha incontrato il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. La Protezione civile valuta lodiper la. Le Regioni chiedono fondi “Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste – ha detto Curcio, al termine dell’incontro – ricordiamoci che lod’serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attività che seguono allodi, che non è un’idea, ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte”. Con la consapevolezza, come hanno ribaditoi rappresentanti ...

