Fiammata Covid in Campania, Gimbe: +57,5% di nuovi casi in una settimana (Di giovedì 23 giugno 2022) La Campania fa registrare, nella settimana 15-21 giugno, un aumento dei nuovi casi (57,5%) rispetto alla settimana precedente e una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.433). I dati emergono dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (8,2%) e in terapia intensiva (2,8%) occupati da pazienti Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

