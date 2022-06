Eva Menta “Praticamente è un Senza veli!” Tutto fuori in riva al mare! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 23 giugno 2022) Evacontinua a far parlare di se, Influencer da 3.5 milioni di followers che alza la temperatura ad ogni scatto postato in rete PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un’estate all’insegna delle belle donne e tra queste non potrebbe mancare l’Influencer del momento, Evaha stravolto Instagram con il suo arrivo prepotente, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.