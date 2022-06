Covid, in Campania l’incidenza supera il 27%. In forte crescita ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 23 giugno 2022) Covid, in Campania l’incidenza supera il 25%. In forte crescita ricoveri e terapie intensive Sono 5.407 i positivi del giorno rilevati oggi in Campania a fronte di 19.849 test processati (15.637 antigenici e 4.212 molecolari). Hanno dato esito positivo 5.034 test antigenici e 373 tamponi molecolari. A renderlo noto è l’unità di crisi regionale. I deceduti sono tre, due morti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in degenza sono 342 (+ 42 rispetto a ieri) , mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21 (+6). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022), inil 25%. InSono 5.407 i positivi del giorno rilevati oggi ina fronte di 19.849 test processati (15.637 antigenici e 4.212 molecolari). Hanno dato esito positivo 5.034 test antigenici e 373 tamponi molecolari. A renderlo noto è l’unità di crisi regionale. I deceduti sono tre, due morti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in degenza sono 342 (+ 42 rispetto a ieri) , mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21 (+6). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

