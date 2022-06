Comuni, primi nomi per le nuove giunte - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 23 giugno 2022) Elismo Pesucci con Francesco Angelini, nuovo comandante della Municipale Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico; Mirco Morini, sindaco di Manciano; e Giovanni Gentili primo cittadino di Pitigliano, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Elismo Pesucci con Francesco Angelini, nuovo comandante della Municipale Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico; Mirco Morini, sindaco di Manciano; e Giovanni Gentili primo cittadino di Pitigliano, ...

Pubblicità

NazioneGrosseto : Comuni, primi nomi per le nuove giunte - StampToscana : Pisa tra i primi dieci comuni capoluogo per “maturità digitale” - StampToscana - ci_gori : RT @ComunePisa: #Innovazione #PubblicaAmministrazione #Pisa tra i primi dieci #comuni capoluogo italiani per “maturità digitale” ?? https://… - venti4ore : Pisa tra i primi dieci Comuni capoluogo italiani per ‘maturità digitale’ - cascinanotizie : Digitalizzazione per offrire servizi sempre più efficienti per i cittadini #Pisa @ComunePisa Innovazione, Pisa tr… -