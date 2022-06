Pubblicità

Alaaaaash : @janakaramm Italian course for more info call: 01064300318. Buona giornata. - wwworkersCamp : RT @MakerFaireRome: Breaking News! Che 'Special Edition' sarebbe senza il tuo #progetto? A grande richiesta abbiamo prorogato la scadenza d… - miss_uwuu : tutti i miei personaggi secondari nella mia testa hanno spinoff di 4 stagioni à la better call saul mentre ci sono… - QuindiciNews : Call for Ideas: proroga alla presentazione dei progetti Iniziativa volta a promuovere e incentivare l'iniziativa gi… - AIFI_nazionale : ?? È aperta la call for abstracts per il World Physiotherapy Congress 2023, in programma dal 2 al 4 giugno 2023!… -

IL GIORNO

Il conto alla rovescia è iniziato. Venedì 24 giugno , a Milano , si terrà l'evento finale di premiazione della seconda edizione della 'Impactability '. Un'iniziativa, che arriva dopo il grande successo dello scorso anno, promossa da 3Bee , startup innovativa che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per ...23/06/2022 - Lacontributions 'BE PLANNERS. Sguardi e progetti sulle città' è a cura del gruppo 'Ricerca e formazione' di INU Giovani, il laboratorio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Il bando si ... 'Call for impactability: le migliori idee ad alto impatto ambientale per proteggere le api Skyler Gregg joined the volunteer army in Ukraine without any military experience and was badly wounded in a Russian attack. He says he plans to fight again.Chinese investors and policymakers are showing a growing interest in fermentation and cell-based protein technologies, with the expectation that they can diversify China’s protein supply, reduce ...