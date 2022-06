Cadavere senza testa ritrovato sull' Appennino forlivese | si tratta di un uomo di 55 anni

(Di giovedì 23 giugno 2022) Unè stato trovato la notte scorsa. Sidi Franco Severi, agricoltore di 55che da alcuni giorni risultava scomparso. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio, non lontano dall'abitazione dell'. Quando gli amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri. Così è avvenuta la macabra scoperta, intonro alle 21,30 di ieri sera.

Untesta è stato trovato la notte scorsa sull'Appennino forlivese. È il corpo di Franco Severi, agricoltore di 55 anni, che abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento, in un dirupo a ...Ad una prima sommaria ricognizione sul cadavere, la morte risalirebbe a 24-48 ore fa. Nessun mezzo agricolo è stato trovato nei pressi del cadavere, per un'eventuale ipotesi di un incidente sul…