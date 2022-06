Borsa: Europa chiude in flessione, Francoforte - 1,72% (Di giovedì 23 giugno 2022) Le Borse europee chiudono in negativo. Francoforte è la più pesante e cede l'1,72% con il Dax a 12.918 punti. Più contenuto il calo di Parigi ( - 0,56% con il Cac 40 a 5.883 punti) e Londra ( - 1% con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Le Borse europee chiudono in negativo.è la più pesante e cede l'1,72% con il Dax a 12.918 punti. Più contenuto il calo di Parigi ( - 0,56% con il Cac 40 a 5.883 punti) e Londra ( - 1% con ...

