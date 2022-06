‘Borotalco’ | “Ho rischiato due denunce” racconta Verdone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Un film che “senza infamia e senza lode… “, ha più di quarant’anni. Il 22 gennaio del 1982 è arrivato nei cinema italiani con “L’ultima luna” di Lucio Dalla, con Sergio Benvenuti che non è l’uomo della Sip ma dei ‘Colossi della musica’; con il suocero pizzicarolo Mario Brega e le sue olive, che ‘so’ greche‘, e il prosciutto ‘è ‘nzucchero‘. “Borotalco“, stasera torna in tv: “Mah, più che bella… la mia vita è stata un’odissea. Sempre qua, là, in giro per il mondo. Un bel giorno me ne andai a Genova, perché avevo optato per il mare… e là, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana..” Forse un giorno lo capii: Borotalco! Borotalco – Foto da Roma Today“Feci due volte il giro del mondo e non riuscii mai a capire che caz…o trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii: droga!”. Un pietra miliare del cinema, leggera come una nuvola bianca, dal mome di “Borotalco“. Che ...