Alex Belli: il noto attore farà parte di Un Posto al Sole (Di giovedì 23 giugno 2022) Alex Belli, dopo essere stato uno dei protagonisti più chiacchierati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sta per ritornare alle origini. Pare, infatti, che il noto attore sia pronto ad entrare nel cast di Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3. Alex Belli, Un Posto al Sole: svelato il suo ruolo Stando alle ultime notizie, Alex Belli prenderà il Posto di Patrizio Rispo, conosciuto al grande pubblico come Raffaele. Alex Belli, Filmografia Cinema Un'insolita vendemmia, regia di Daniele Carnacina (2013) The Broken Key, regia di Louis Nero (2017) Ciao Nina, regia di Adelmo Togliani (2019)

