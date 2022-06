Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 22 GIUGNOORE 07.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO GIA’ DA QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SPOSTIMAO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONEORA LE CONSOLARI CODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL ...