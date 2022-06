Un programmatore ha fatto girare Doom usando il chip di una lampadina IKEA (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il programmatore ungherese ha alleggerito quindi la versione GBA di Doom e l’ha fatta girare sul chip di una lampadina IKEA. Occupa appena 108 KB di RAM... Leggi su dday (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilungherese ha alleggerito quindi la versione GBA die l’ha fattasuldi una. Occupa appena 108 KB di RAM...

Pubblicità

tinomotta : @SimoneAlliva @Ecate31 @AUniversale Ha uno scagnozzo programmatore a cui questa volta avrà fatto implementare un bot autodenunziante - SHIN_Fafnhir : @Aokaze87 Eccezion fatta per tutto ciò che c'è fuori dalla finestra, che è natura per definizione si può definire c… - Ginko92_ : Se guardate la data avete capito perché Dio(o tutto al più il programmatore studente universitario ??) ha fatto scop… - k_phoenicis : Un numero enorme di persone che con una laurea in scienze politiche, archeologia, psicologia, economia si stanno p… - Alessia15_45 : @TowerDaniel Al massimo può ragionare come il suo programmatore, nel momento in cui l'ha programmata, solo che il p… -