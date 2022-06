Ucraina, gli 007 di Kiev: 'La Bielorussia non si prepara ad attaccarci, ma se ci dovessero provare...' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in Ucraina , che farà il fantoccio di Putin Lukashenko ? "In questa fase non c'è nessuna minaccia da parte bielorussa, ve lo posso dire con assoluta fiducia. La situazione è completamente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in, che farà il fantoccio di Putin Lukashenko ? "In questa fase non c'è nessuna minaccia da parte bielorussa, ve lo posso dire con assoluta fiducia. La situazione è completamente ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - fattoquotidiano : Il governo tedesco ha pubblicato una lista lunga e dettagliata di tutto il materiale militare che la Germania ha re… - giorgio_gori : Un problema di cui si parla poco, riguardo alla guerra in #Ucraina, è quello dei terreni coltivati che i russi hann… - tranellio : RT @steal61: Lasciate parlare #Biden ed esce la verità Press conference del 21/06/2022. Ammesse domande non programmate e ... Per gli #USA… - rubio_chef : La Germania ormai è Israele tanto quanto l’Italia, la Francia, l’Ucraina etc etc. Israele è ovunque ci sia mafia, s… -