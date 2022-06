Treviso, bimba di 4 anni precipita da terrazzo per il tablet: salvata da un passante (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paura nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Una bimba tunisina di 4 anni è precipitata dal terrazzo di casa, venendo salvata dall'intervento di un passante. Secondo quanto ricostruito la piccola stava giocando sul terrazzo con il tablet, mentre i genitori erano all'interno dell'appartamento. Quando l'apparecchio le è scivolato dalle mani cadendo in strada, la bambina si è sporta ed è precipitata. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paura nel quartiere di Sant'Antonino a. Unatunisina di 4ta daldi casa, venendodall'intervento di un. Secondo quanto ricostruito la piccola stava giocando sulcon il, mentre i genitori erano all'interno dell'appartamento. Quando l'apparecchio le è scivolato dalle mani cadendo in strada, la bambina si è sporta ed èta.

