Tony Khan | “La AEW è vista in 130 paesi del mondo | la differenza con la WWE sta diminuendo”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In un’interrilasciata a Tokyo Sports,ha parlato dell’espansione della AEW a livello globale, e ha detto che gli piacerebbe organizzare un torneo in Giappone prima o poi. La compagnia sta attualmente collaborando con la NJPW, con l’evento congiunto Forbidden Door che si terrà questa domenica, e secondo il patron All Elite, il gap con la WWE sembra essersi assottigliato. Amore per il Sol Levante Sulla concorrenza con la WWE,ha dichiarato: “All’inizio c’era una grande, ma grazie agli sforzi fatti, ladi pubblico si sta riducendo, e anche i rating stanno aumentando. Penso che la cosa positiva di noi sia che abbiamo raggiunto una crescita internazionale in un breve periodo di tempo. I match della AEW possono essere viste in 130 ...

