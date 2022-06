Siccità, Zingaretti: “Stato di calamità nel Lazio. Il sindaco Gualtieri: “Nessun rischio di turnazioni o di razionamento” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo aveva annunciato già ieri, ed oggi è passato ai fatti. Così nel pomeriggio, il governatore Zingaretti, come si legge nel comunicato diffuso alla stampa, ha proclamato “ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2 art. 15, comma 2, lo ‘Stato di calamità naturale’ per l’intero territorio della Regione Lazio e fino alla data del 30/11/2022 a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni“. Siccità, Zingaretti ha proclamato lo Stato di calamità nel Lazio Dunque, attraverso questo provvedimento, spiega ancora la nota, si decreta “di prendere atto, in reLazione agli eventi sopra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo aveva annunciato già ieri, ed oggi è passato ai fatti. Così nel pomeriggio, il governatore, come si legge nel comunicato diffuso alla stampa, ha proclamato “ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2 art. 15, comma 2, lo ‘dinaturale’ per l’intero territorio della Regionee fino alla data del 30/11/2022 a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni“.ha proclamato lodinelDunque, attraverso questo provvedimento, spiega ancora la nota, si decreta “di prendere atto, in rene agli eventi sopra ...

