Saipem: crolla in Borsa dopo condizioni aumento, - 21% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pessima seduta per Saipem in Piazza Affari dopo lo sconto annunciato del 30% sul Terp (il prezzo teorico al netto dei diritti) per l'aumento di capitale da 2 miliardi: il titolo, che ha registrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pessima seduta perin Piazza Affarilo sconto annunciato del 30% sul Terp (il prezzo teorico al netto dei diritti) per l'di capitale da 2 miliardi: il titolo, che ha registrato ...

Pubblicità

fisco24_info : Saipem: crolla in Borsa dopo condizioni aumento, -21%: Da inizio anno calo del 62% - ship2shore_it : Aumento di capitale di 2 miliardi per Saipem, ma il titolo crolla in borsa - studiomarzocchi : Ultima Ora: Saipem crolla in Borsa: -16% dopo l’aumento di capitale. Piazza Affari -2% #economia #italia #governo… - Luxgraph : Saipem crolla in Borsa: -16% dopo l’aumento di capitale. Milano in rosso #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - infoiteconomia : Saipem crolla in Borsa: -16% dopo l'aumento di capitale. Piazza Affari -2% -