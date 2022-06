Napoli, bufera sul caso Osimhen: De Laurentiis indagato (Di mercoledì 22 giugno 2022) A preoccupare l’ambiente partenopeo, oltre alla possibile perdita di alcuni big della rosa, vi è anche un’indagine della procura di Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano sul suo profilo Twitter, e come riportato da Il Mattino, la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per una possibile evasione fiscale di oltre 4 milioni, nell’operazione tra il Lille e il Napoli, che ha portato Victor Osimhen e altri tre calciatori, a vestire la maglia azzurra nel 2020. Osimhen Napoli Procura A finire nel registro degli indagati vi sono stati, il presidente Aurelio De Laurentis e i suoi familiari. Il reato di cui sono accusati è falso in bilancio.Le perquisizioni della Guardia di Finanza si sono concentrate a Napoli, Roma e Lille. Il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) A preoccupare l’ambiente partenopeo, oltre alla possibile perdita di alcuni big della rosa, vi è anche un’indagine della procura di. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano sul suo profilo Twitter, e come riportato da Il Mattino, la Procura diha aperto un’inchiesta per una possibile evasione fiscale di oltre 4 milioni, nell’operazione tra il Lille e il, che ha portato Victore altri tre calciatori, a vestire la maglia azzurra nel 2020.Procura A finire nel registro degli indagati vi sono stati, il presidente Aurelio De Laurentis e i suoi familiari. Il reato di cui sono accusati è falso in bilancio.Le perquisizioni della Guardia di Finanza si sono concentrate a, Roma e Lille. Il ...

