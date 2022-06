Maturità 2022 | Pascoli | Segre | Parisi e Verga tra le tracce

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Iniziata ormai da poche ore la prova scritta di italiano dell’esame di, che ritorna dopo ben due anni di assenza dovuti alla situazione pandemica. Settedi tre tipologie diverse quelle presentate oggi: analisi del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione e produzione di un testo d’attualità. Tra queste, la lirica “La Via Ferrata” di, “Nedda” di, “La Sola Colpa di Essere Nati” di Lilianae Gherardo Colombo. Come sempre, sei ore a disposizione degli studenti. L’augurio di buon lavoro nel tweet del Ministro dell’Istruzione Bianchi. La sua raccomandazione: “è importante che gli studenti sappiano argomentare il loro punto di vista.” “La Via Ferrata”, “Nedda”, “La Sola Colpa di Essere Nati”, ma anche Covid ed ...

Pubblicità

ParoleOstili : ?? #maturita2022 tra le tracce della prima prova un'analisi su 'i rischi della rete' a partire da un testo di… - Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - fanpage : Il significato e il testo del brano tratto da “La sola colpa di essere nati” di Liliana Segre e Gherardo Colombo us… - rep_genova : Genova, la maturità inizia con l'applauso al Gobetti [di Valentina Evelli] [aggiornamento delle 11:03] - orizzontescuola : Maturità 2022, la studiosa di Verga: “Ottima la scelta di ‘Nedda’, spunti importanti di riflessione” -

La poesia La via ferrata e un brano della novella Nedda sono al centro dell analisi letteraria di quest anno. La prima prova della, dopo due anni di assenza a causa del Covid, è tornata in tutta la sua temuta articolazione. Uguale per tutti gli istituti di qualsiasi indirizzo, è affrontata da oltre 520mila studenti ...Giorgio Parisi , premio Nobel per la Fisica 2021 , è stato scelto fra gli argomenti d'esame diper la Prima Prova . Si tratta di un fisico e accademico italiano, attivo nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi. Nato a Roma ma originario anche di Umbria, Piemonte e ...