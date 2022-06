M5S, Grillo dà forfait: non verrà a Roma. Conte sempre più solo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente Roma. Beppe Grillo rinuncia al blitz capitolino atteso per domani. Troppa è la confusione sotto il cielo del M5s. E così il Garante ha annullato la sua presenza nella Capitale. Era atteso per domani. Avrebbe dovuto incontrare Giuseppe Conte, lo aspettavano tutti per ricevere parole di sollievo. Invece nisba. Sembra che Conte dovrà cavarsela da solo. Il forfait di Grillo getta ancora di più nello scompiglio le sue creatura. O meglio ciò che ne rimane. La scissione capitanata da Luigi Di Maio è costata finora 62 parlamentari al Movimento. E andrà avanti. Sicché Grillo si è fermato a Bibbona. Meglio un po' di sole che gettarsi nel clima rovente del M5s. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente. Bepperinuncia al blitz capitolino atteso per domani. Troppa è la confusione sotto il cielo del M5s. E così il Garante ha annullato la sua presenza nella Capitale. Era atteso per domani. Avrebbe dovuto incontrare Giuseppe, lo aspettavano tutti per ricevere parole di sollievo. Invece nisba. Sembra chedovrà cavarsela da. Ildigetta ancora di più nello scompiglio le sue creatura. O meglio ciò che ne rimane. La scissione capitanata da Luigi Di Maio è costata finora 62 parlamentari al Movimento. E andrà avanti. Sicchési è fermato a Bibbona. Meglio un po' di sole che gettarsi nel clima rovente del M5s.

riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - DavidPuente : 'Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno' scriveva Beppe Grillo nel 2013. Poi è bastato un grissino per… - petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - ilfoglio_it : #Grillo dà forfait: non sarà a Roma a domani, a differenza di quanto annunciato. Dopo la scissione di #DiMaio, cost… - missypippi : RT @chiaralucetw: #DiMaio era semplicemente in scadenza secondo mandato. L’escamotage della scissione dal #M5s è il salvagente che gli hann… -