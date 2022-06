Laurea honoris causa in Management a Andrea Della Valle (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Università Politecnica delle Marche ha conferito la Laurea honoris causa in Economia e Management ad Andrea Della Valle, vice presidente e ad Tod's, azienda con quartier generale a Casette d'Ete di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Università Politecnica delle Marche ha conferito lain Economia ead, vice presidente e ad Tod's, azienda con quartier generale a Casette d'Ete di ...

Pubblicità

fisco24_info : Laurea honoris causa in Management a Andrea Della Valle: Conferita da Politecnica Marche ad Ancona, valore al terri… - iltabby92 : RT @uniud: ?? Laurea magistrale honoris causa a #GiuseppeJogna L’Ateneo conferisce la laurea ad honorem in #Ingegneria gestionale all'alfie… - uniud : ?? Laurea magistrale honoris causa a #GiuseppeJogna L’Ateneo conferisce la laurea ad honorem in #Ingegneria gestion… - ansa_economia : Ad Andrea Della Valle laurea honoris causa in Management. Conferimento Univpm a v.presidente e ad Tod's ad Ancona i… - giovanni_barba : @lenuccia82 Laurea honoris causa ad uniSalerno ? ?? -