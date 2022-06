Hunger Games: Hunter Schafer nel cast del film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hunter Schafer, star di Euphoria, si è unita al cast del film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, in cui si racconta la storia di Coriolanus Snow. Hunter Schafer, star di Euphoria, entrerà nel mondo di Hunger Games grazie al film prequel The Ballad of Songbirds and Snakes. Il cast del progetto si sta rapidamente delineando in vista delle riprese che permetteranno al film di arrivare nei cinema il 17 novembre 2023. In The Ballad of Songbirds and Snakes Hunter Schafer avrà il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022), star di Euphoria, si è unita aldelTheofand, in cui si racconta la storia di Coriolanus Snow., star di Euphoria, entrerà nel mondo digrazie alTheofand. Ildel progetto si sta rapidamente delineando in vista delle riprese che permetteranno aldi arrivare nei cinema il 17 novembre 2023. In Theofandavrà il ...

Pubblicità

borghi_claudio : L'hunger games alla Camera prevede che il grillino non rieletturo faccia di tutto per salvarsi, incluso show con i… - borghi_claudio : @ScorpioNOGP Eh caro mio, guarda che sarà lo stesso per chi si è illuso di essere ricoperto di voti solo per il fat… - _theCword : Molto belli i tuider bolley ma volete mettere gli Hunger games con panchina? - SolaSulleNuvole : @friendlymoony Perché mi voglio male?? sto leggendo quelle lunghe pre 74esimi hunger games con loro due che si innam… - jaunebee : no perché immaginate una collab taylor x lorde nella soundtrack del nuovo hunger games, estratta dalle vault tracks… -