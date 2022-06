Gnonto e gli esami di Stato | dopo la maturità calcistica quella scolastica | “Temo la matematica”

Pubblicità

Tg3web : Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilf… - Azzurri : #Under19 ???? ???? Gli #Azzurrini sono arrivati in #Slovacchia: inizia l’avventura europea?? ?? Ufficializzata la list… - Sport_Fair : #Gnonto alle prese con la prima prova: l'attaccante si è presentato per gli esami di maturità - LinaPenny1 : RT @Tg3web: Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilfred Gnonto:… - scheerenberger : RT @Tg3web: Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilfred Gnonto:… -

ha preparatoesami da privatista, durante il campionato 'ho studiato molto - ha detto - , ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se é stato difficile, per me terminare questo ...... e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me", ha detto prima della prima prova della maturità. L'azzurro ha preparatoesami da privatista, durante ...La carriera di Willy Gnonto è svoltata. L’attaccante è diventato un punto di riferimento per la Nazionale italiana, si è dimostrato un calciatore in grado di fare la differenza e i margini di migliora ...Wilfried Gnonto è destinato a vestire la maglia di un club di Bundesliga a partire dalla prossima stagione. Lo Zurigo, club legato al giocatore da un altro anno di contratto, dopo l'exploit dell'ex In ...