È morta la poetessa Patrizia Cavalli | aveva 75 anni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Èa 75la. A renderlo noto è stata la casa editrice Einaudi. L'autrice, nata a Todi nel 1947, si è spenta in ospedale a Roma, città nella quale si era trasferita poco più che ventenne. Nella capitaleha conosciuto la scrittrice Elsa Morante, con la quale ha iniziato un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Una, vera, fino al midollo. Non solo, un'artista capace di migliorarsi raccolta dopo raccolta: proprio quando la gran parte degli scrittori cede alla ripetitività Patrizia Cavalli trovava la ...... èa Roma, all'età di 75 anni, Patrizia Cavalli. "Eternità e morte insieme mi minacciano: / nessuna delle due conosco, / nessuna delle due conoscerò", scriveva la(ma preferiva ... E' morta la poetessa Patrizia Cavalli La scrittrice Patrizia Cavalli, considerata una delle più grandi poetesse italiane del secondo Novecento, con una lirica, limpida e diretta, ...Nata a Todi (Perugia) il 17 aprile 1947, ha vissuto a Roma dall’inizio degli anni '70. Durante gli studi di filosofia conosce Elsa Morante che scopre in lei la vocazione per la poesia [Leggi] ...