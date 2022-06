Dopo due anni di stop tornano i voli diretti tra Roma Fiumicino e Seul con Asiana Airlines (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiumicino – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, il 18 giugno sono ripresi i voli diretti tra l’Italia e la Corea del Sud, grazie ai collegamenti disponibili tra Roma Fiumicino e Seoul della compagnia coreana Asiana Airlines. Le celebrazioni per la riapertura dei voli tra i due Paesi si sono svolte presso il Molo E del Leonardo da Vinci, alla presenza dell’ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, della Direttrice dell’Istituto culturale coreano Chun Ye Jin, del Presidente della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) Angelo Cito, del Presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, del General Manager Italy di Asiana Airlines Kim Hyeoktae e dell’Head of ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)duedidovuti alla pandemia, il 18 giugno sono ripresi itra l’Italia e la Corea del Sud, grazie ai collegamenti disponibili trae Seoul della compagnia coreana. Le celebrazioni per la riapertura deitra i due Paesi si sono svolte presso il Molo E del Leonardo da Vinci, alla presenza dell’ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, della Direttrice dell’Istituto culturale coreano Chun Ye Jin, del Presidente della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) Angelo Cito, del Presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, del General Manager Italy diKim Hyeoktae e dell’Head of ...

