Dal reddito al taglio dei parlamentari | tutti i disastri dei 5 Stelle

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dunque, come ampiamente anticipato su queste pagine, alla fine è arrivata l’attesa scissione dell’atomo dentro il Movimento 5. Luigi Di Maio, avendo da tempo dismesso gli abiti di leader anti-sistema, che lo condussero ad amoreggiare con i gilet gialli di Francia, ha annunciato ai giornalisti la sua svolta responsabile, promettendo di orientare il suo nuovo partitello, “Insieme per il futuro”, verso un approdo responsabile, scevro di populismo e di facile demagogia, evitando di proporre al Paese, testualmente, soluzioni semplici per problemi complessi. Cioè, esattamente quello che lui e i suoi ex colleghi pentastellati hanno promesso nelle elezioni del 2018 ed, ahinoi, hanno in gran parte tentato di realizzare non appena hanno messo piede nella cosiddetta stanza dei bottoni, con esiti devastanti per la società italiana. I fallimenti del Conte premier A ...