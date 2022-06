Dal 27 giugno al 3 luglio a Roma il ‘Libera il Futuro Festival’ (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un grande evento per concludere al meglio il progetto per il contrasto della povertà educativa minorile #LiberailFuturo. Questo è “Libera il Futuro Festival”, la rassegna in programma a Roma da lunedì 27 giugno e che si concluderà domenica 3 luglio. Il Festival rappresenta la tappa conclusiva dell’intera esperienza maturata sul territorio della città di Roma dal progetto #LiberailFuturo tramite interventi pluridisciplinari nelle scuole, nei centri aggregazione giovanile, e con attività di monitoraggio, formazione e sport. Il Festival è un’occasione per restituire alla cittadinanza tutto il lavoro realizzato negli ultimi quattro anni attraverso incontri, performance, momenti di formazione e di gioco. Si tratta di una manifestazione diffusa in vari luoghi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un grande evento per concludere al meglio il progetto per il contrasto della povertà educativa minorile #Liberail. Questo è “Libera ilFestival”, la rassegna in programma ada lunedì 27e che si concluderà domenica 3. Il Festival rappresenta la tappa conclusiva dell’intera esperienza maturata sul territorio della città didal progetto #Liberailtramite interventi pluridisciplinari nelle scuole, nei centri aggregazione giovanile, e con attività di monitoraggio, formazione e sport. Il Festival è un’occasione per restituire alla cittadinanza tutto il lavoro realizzato negli ultimi quattro anni attraverso incontri, performance, momenti di formazione e di gioco. Si tratta di una manifestazione diffusa in vari luoghi ...

