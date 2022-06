Pubblicità

napolista : CorSport: inchiesta su falso in bilancio, sequestrati il contratto di #Osimhen e il computer di Adl Ieri le perqui… -

Ieri la Procura Figc ha archiviato la posizione di Calvarese, per il quale è stato chiarito che non esercitò alcuna pressione sul direttore di gara, ma potrebbe aprire un'su Abisso. Pinna ...E infatti è ancora in piedi l'della procura di Torino sugli affari della Juventus: se emergessero nuove prove, allora si potrebbe aprire un nuovo procedimento.Torna in bilico il futuro di Matthijs de Ligt alla Juventus: secondo il Corriere dello Sport, è nel mirino di diverse big straniere, su tutte il Chelsea (che deve sostituire Rudiger) e il Paris Saint- ...