Come Aprire un Ambulatorio Infermieristico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPer Aprire un Ambulatorio Infermieristico è necessario seguire quanto disposto dal RD n. 1265 del 1934, in base al quale è necessario richiedere l’autorizzazione al Comune. Si tratta di una grande opportunità per gli infermieri con la laurea in Scienze e tecniche infermieristiche perché queste figure, grazie alla loro formazione, sono in grado di esercitare la professione in maniera autonoma. Per ottenere l’autorizzazione la struttura deve avere precisi requisiti edilizi e bisogna poter creare un ambiente confortevole gestito con competenze manageriali, si tratta cioè di dare vita ad una impresa per la quale deve essere aperta la partita IVA. Ambulatorio Privato: sbocchi e opportunità Aprendo un Ambulatorio privato l’infermiere mette a disposizione dei pazienti le sue ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPerunè necessario seguire quanto disposto dal RD n. 1265 del 1934, in base al quale è necessario richiedere l’autorizzazione al Comune. Si tratta di una grande opportunità per gli infermieri con la laurea in Scienze e tecniche infermieristiche perché queste figure, grazie alla loro formazione, sono in grado di esercitare la professione in maniera autonoma. Per ottenere l’autorizzazione la struttura deve avere precisi requisiti edilizi e bisogna poter creare un ambiente confortevole gestito con competenze manageriali, si tratta cioè di dare vita ad una impresa per la quale deve essere aperta la partita IVA.Privato: sbocchi e opportunità Aprendo unprivato l’infermiere mette a disposizione dei pazienti le sue ...

