Chelsea, cambia tutto in società: c’è un addio inaspettato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nuovo Chelsea targato Todd Boehly sta piano piano prendendo forma. Attraverso un comunicato ufficiale, rilasciato dai Blues, è stato presentato il rinnovato Consiglio di Amministrazione condito con importanti novità. La più importante è senz’altro l’addio di Marina Granovskaia, ex amministratrice delegata del Chelsea e responsabile delle campagne di calciomercato, sotto la guida di Abramovic. La ormai ex dirigente però, ha dato la parola alla nuova società londinese di rimanere a disposizione per tutta la durata di questa calda sessione di calciomercato. Chelsea-Granovskaia-Dirigenza In seguito parte del comunicato pubblicato dal Chelsea riguardante l’ex dirigente Marina Granovkaia: ”L’annuncio include la partenza di Marina Granovskaia, direttore del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nuovotargato Todd Boehly sta piano piano prendendo forma. Attraverso un comunicato ufficiale, rilasciato dai Blues, è stato presentato il rinnovato Consiglio di Amministrazione condito con importanti novità. La più importante è senz’altro l’di Marina Granovskaia, ex amministratrice delegata dele responsabile delle campagne di calciomercato, sotto la guida di Abramovic. La ormai ex dirigente però, ha dato la parola alla nuovalondinese di rimanere a disposizione per tutta la durata di questa calda sessione di calciomercato.-Granovskaia-Dirigenza In seguito parte del comunicato pubblicato dalriguardante l’ex dirigente Marina Granovkaia: ”L’annuncio include la partenza di Marina Granovskaia, direttore del ...

