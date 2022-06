Atletica, Jacobs al Meeting di Stoccolma: “Torno in pista, non vedo l’ora” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Meeting di Stoccolma, ottava tappa della Wanda Diamond League, ha annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs. Lo sprinter azzurro, primatista europeo con il 9.80 della finale dei Giochi e campione mondiale indoor dei 60, è atteso in pista giovedì 30 giugno nei 100 metri dello Stadio Olimpico svedese, a un anno di distanza dal secondo posto della scorsa edizione (10.05) che ne aveva alimentato le quotazioni in chiave Tokyo. “Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma – le parole di Jacobs pubblicate sul sito ufficiale del Meeting svedese – È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ildi, ottava tappa della Wanda Diamond League, ha annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell. Lo sprinter azzurro, primatista europeo con il 9.80 della finale dei Giochi e campione mondiale indoor dei 60, è atteso ingiovedì 30 giugno nei 100 metri dello Stadio Olimpico svedese, a un anno di distanza dal secondo posto della scorsa edizione (10.05) che ne aveva alimentato le quotazioni in chiave Tokyo. “Ho il piacere di annunciare che tornerò a– le parole dipubblicate sul sito ufficiale delsvedese – È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in. Non...

