Assegno unico e universale 2022 per i figli: gli importi previsti e come presentare la domanda - GUIDA Inps (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dall'1 gennaio 2022 è possibile richiedere all’Inps il nuovo Assegno unico e universale per i figli a carico . E' "o nline la domanda per richiedere l' Assegno unico universale - scrive l'Inps sui social... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dall'1 gennaioè possibile richiedere all’il nuovoper ia carico . E' "o nline laper richiedere l'- scrive l'sui social...

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - Mov5Stelle : In Consiglio dei Ministri sia stata approvata la norma, contenuta nel Decreto Semplificazioni, che aumenta di 120 e… - ScrivoLibero : Chi non ha ancora presentato la domanda per l’assegno unico e universale ha tempo fino al 30 giugno per ottenere an… - fisco24_info : Domanda assegno unico: c’è tempo fino al 30 giugno per non perdere gli arretrati: Chi non ha ancora presentato la d… - SkyTG24 : Assegno Unico Inps, domanda entro il 30 giugno per ottenere gli arretrati: ecco come fare -