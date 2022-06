Ambrosino | futuro al Napoli? L’indizio dal padre | “Non andrà in vacanza”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Giornata carica di emozioni quella di ieri per Giuseppe. Il giovane attaccante del, capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera con la squadra giovanile azzurra, ha realizzato il gol decisivo per la vittoria nella gara di debutto dell’Europeo Under 19 dell’Italia U19 contro i pari età della Slovacchia. Ha espresso le emozioni di questa giornata ildell’attaccante Mimmo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Ildel giocatore ha anche svelato dei dettagli suldi suo figlio dopo la fine dell’Europeo U19., ilrivela: “Disponibile per il ritiro” Slovacchia – Italia ...