Ucraina: Draghi, 'grazie a italiani che hanno accolto profughi' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu, (Adnkronos) - "Anche il numero dei cittadini ucraini in fuga dalla loro terra è aumentato, sono 135mila solo in Italia. Esprimo ancora una volta la mia gratitudine agli italiani e alle italiane che li hanno accolti". Così il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu, (Adnkronos) - "Anche il numero dei cittadini ucraini in fuga dalla loro terra è aumentato, sono 135mila solo in Italia. Esprimo ancora una volta la mia gratitudine aglie alle italiane che liaccolti". Così il premier Mario, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno.

