Santa Croce del Sannio, giovedì l'evento conclusivo del progetto C.O.R.E. Tempo di lettura: 2 minutiSanta Croce del Sannio (Bn) – giovedì 23 giugno 2022, ore 18.30, presso palazzo Galanti a Santa Croce del Sannio, avrà luogo l'evento conclusivo, dedicato alla disseminazione dei risultati, del progetto C.O.R.E (Cultura cOntadina e Ruralità in Evoluzione), progetto per la promozione della filiera corta e mercato locale, Misura 16.4.1., finanziata dall'ATS GAL Alto Tammaro – GAL Titerno, nell'ambito della Strategia di sviluppo locale sostenuta dal PSR Campania. L'iniziativa, aperta a tutti, vorrà essere momento di confronto, condivisione e convivialità, ripercorrendo le tappe del progetto realizzato dalle aziende partner della rete "Eccellenze del Tratturo", ...

