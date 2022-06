Mondiali in Qatar, sesso vietato per le coppie non sposate: si rischia fino a 7 anni di carcere (Di martedì 21 giugno 2022) Un incubo per i calciatori e, soprattutto, i tifosi che parteciperanno ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Le leggi islamiche sono rigidissime e vietano severamente, punendo allo stesso modo, sia l’omosessualità che il sesso al di fuori del matrimonio. Sarà un Mondiale sicuramente diverso da tutti gli altri, e non solo perché si disputerà in inverno. Le leggi del Qatar, infatti, non solo vietano severamente il consumo di alcol, ma anche il sesso tra coppie non sposate. Addio, quindi, all’idea di fare sesso occasionale in preda ai fumi dell’alcol o all’euforia per una vittoria della propria nazionale. Il Daily Star riporta una fonte della polizia britannica, che sta collaborando attivamente con i colleghi Qatarioti per ... Leggi su blog.libero (Di martedì 21 giugno 2022) Un incubo per i calciatori e, soprattutto, i tifosi che parteciperanno ai prossimidi2022. Le leggi islamiche sono rigidissime e vietano severamente, punendo allo stesso modo, sia l’omosessualità che ilal di fuori del matrimonio. Sarà un Mondiale sicuramente diverso da tutti gli altri, e non solo perché si disputerà in inverno. Le leggi del, infatti, non solo vietano severamente il consumo di alcol, ma anche iltranon. Addio, quindi, all’idea di fareoccasionale in preda ai fumi dell’alcol o all’euforia per una vittoria della propria nazionale. Il Daily Star riporta una fonte della polizia britca, che sta collaborando attivamente con i colleghiioti per ...

