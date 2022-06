Mondiali di Nuoto, Martinenghi ancora sul podio: argento nei 50 rana (Di martedì 21 giugno 2022) A pochi giorni dall’aver raggiunto il gradino più alto del podio dei 100 rana, l’azzurro Niccolò Martinenghi conquista anche la medaglia d’argento nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto, in corso a Budapest. Si è qualificato con il tempo di 26”48, battuto dai 26”45 dell’americano Nick Fink. Ad chiudere il podio con la medaglia di bronzo è lo statunitense Michael Andrew con 26?72. Oggi Martinenghi ha quasi superato il suo record di 26?39. Quinto un altro azzurro, Simone Cerasuolo. Martinenghi nella giornata del 19 giugno è stato il primo italiano a conquistare l’oro nella specialità rana. June 21, 2022 Leggi anche: Mondiali di Nuoto, ancora un ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) A pochi giorni dall’aver raggiunto il gradino più alto deldei 100, l’azzurro Niccolòconquista anche la medaglia d’nei 50aidi, in corso a Budapest. Si è qualificato con il tempo di 26”48, battuto dai 26”45 dell’americano Nick Fink. Ad chiudere ilcon la medaglia di bronzo è lo statunitense Michael Andrew con 26?72. Oggiha quasi superato il suo record di 26?39. Quinto un altro azzurro, Simone Cerasuolo.nella giornata del 19 giugno è stato il primo italiano a conquistare l’oro nella specialità. June 21, 2022 Leggi anche:diun ...

