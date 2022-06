LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri quarto negli 800 sl. Miressi in finale nei 100, spareggio per Zazzeri e Scalia (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 18.46: Al via nella finale Masse, Smith, Pigree, Wilm, Berko0ff, McKeown, Toussaint. spareggio Scalia-Harris 18.45: Sarà spareggio anche per Silvia Scalia! Incredibile! E’ ottava assieme alla britannica Harris con 27?72 che non è il personale e il record italiano. Vince Masse in 27?22, secondo posto per la francese Pigree con 27?29, terza la canadese Wilm con 27?29 18.42: Pronte alla partenza le protagoniste della seconda semifinale. C’è l’azzurra Scalia che deve crederci ma ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.46: Al via nellaMasse, Smith, Pigree, Wilm, Berko0ff, McKeown, Toussaint.-Harris 18.45: Saràanche per Silvia! Incredibile! E’ ottava assieme alla britannica Harris con 27?72 che non è il personale e il record italiano. Vince Masse in 27?22, secondo posto per la francese Pigree con 27?29, terza la canadese Wilm con 27?29 18.42: Pronte alla partenza le protagoniste della seconda semi. C’è l’azzurrache deve crederci ma ...

