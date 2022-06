Le 4+1 gite da fare in Toscana | i luoghi da vedere adesso

Pubblicità

il Resto del Carlino

Lunediluglio prendera il via la seconda edizione del Preglia Summer Lab, il Centro Estivo ... il laboratorio di cucina, il laboratorio di musica enel territorio ossolano. Queste ultime saranno ...... con soggiorni giornalieri sul territorio edi breve durata ... Poi, il soggiorno diurno al Parco dei Pesci a Bragarina, dalal ... dalal 9 luglio, dal 11 al 16 luglio e dal° al 6 agosto, con ... Cosa fare per il ponte del 2 giugno: eventi, gite e mostre a Bologna Poi, il soggiorno diurno al Parco dei Pesci a Bragarina, dal 4 al 9 luglio, dal 11 al 16 luglio e dal 1° al 6 agosto ... Sono previste poi alcune gite, ad esempio il 10 luglio a Castell’Arquato,il 30 ...Per i vostri viaggi in Italia, vi proponiamo le 4+1 gite da fare a giugno nelle Marche, i luoghi più belli dove andare, tutti suggerimenti ...