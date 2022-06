La pace in Ucraina deve essere concordata e non subita, dice Mario Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno che affronterà i seguenti temi: gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev, le ricadute umanitarie, alimentari, energetiche e securitarie del conflitto, gli aiuti a famiglie e imprese colpite dalla crisi, e le prospettive di allargamento dell’Ue. Ci avviciniamo al quarto mese dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio. Mosca continua ad aggredire militarmente città ucraine nel tentativo di espandere il controllo sul territorio e rafforzare la propria posizione. I combattimenti a Severodoneck, nella regione di Luhansk, sono particolarmente feroci. Il bombardamento russo di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo il discorso del presidente del Consiglioal Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno che affronterà i seguenti temi: gli sviluppi della guerra ine il sostegno europeo a Kiev, le ricadute umanitarie, alimentari, energetiche e securitarie del conflitto, gli aiuti a famiglie e imprese colpite dalla crisi, e le prospettive di allargamento dell’Ue. Ci avviciniamo al quarto mese dall’inizio dell’invasione russa dell’, iniziata il 24 febbraio. Mosca continua ad aggredire militarmente città ucraine nel tentativo di espandere il controllo sul territorio e rafforzare la propria posizione. I combattimenti a Severodoneck, nella regione di Luhansk, sono particolarmente feroci. Il bombardamento russo di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’, ...

Avvenire_Nei : #Pace Appello per una proposta europea di cessate il fuoco in #Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: I nostri canali di dialogo rimangono aperti. Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare… - NickyIlSardo84 : @SigDiavolo @Debscorb123 @ProfCampagna Qualche risultato da chi la pensa lontana dalla realtà è un po improbabile.S… - Esmeralda_1965 : RT @HSkelsen: Draghi: “L'Italia ???? continuerà a lavorare con L'Unione Europea ???? e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina ????, rice… -