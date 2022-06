La guerra in Ucraina e le due G (gas e grano) che scuotono il mondo (Di martedì 21 giugno 2022) Noi polemizziamo sulle armi. Ma facciamo fatica a renderci conto che sull'Europa e sul mondo si stanno abbattendo, come le piaghe d'Egitto, le due G: gas e grano. Del gas, Globalist ne ha scritto più volte. Ma la piaga principale è quella del grano "Le conseguenze della guerra stanno diventando pericolose non solo per l'Ucraina ma per il mondo: c'è il rischio di una ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022) Noi polemizziamo sulle armi. Ma facciamo fatica a renderci conto che sull'Europa e sulsi stanno abbattendo, come le piaghe d'Egitto, le due G: gas e. Del gas, Globalist ne ha scritto più volte. Ma la piaga principale è quella del"Le conseguenze dellastanno diventando pericolose non solo per l'ma per il: c'è il rischio di una ...

