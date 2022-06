Il Principe William compie 40 anni: niente festeggiamenti, come voleva Diana (Di martedì 21 giugno 2022) Se qualcuno si aspettava grandi celebrazioni e grandi festeggiamenti, rimarrà deluso: per i suoi 40 anni William ha omaggiato Diana. I compleanni dei futuri Re e Regine d’Inghilterra viene celebrato spesso in pompa magna, soprattutto quando si toccano delle età importanti come, appunto, i 40 anni. Dal momento che sono praticamente coetanei, William e Kate L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 21 giugno 2022) Se qualcuno si aspettava grandi celebrazioni e grandi, rimarrà deluso: per i suoi 40ha omaggiato. I compledei futuri Re e Regine d’Inghilterra viene celebrato spesso in pompa magna, soprattutto quando si toccano delle età importanti, appunto, i 40. Dal momento che sono praticamente coetanei,e Kate L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

