Il fratello si ritira e Guendalina Tavassi si scaglia contro l’Isola | “Ho deciso di non collegarmi”

Pubblicità

AiraghiMaria : #UnaSquadra episodio 5. @paolobertolucci che parla di @AdrianoPanatta come di un fratello,Beh mi sono commosso. E… - alessioferrari6 : @vignetterosse @borghi_claudio A me sembri uno che difende suo fratello perché è toccato a lui. Quando toccava ad a… -

Il Sussidiario.net

Ildi Guendalina è stato tuttavia costretto ad abbandonare il reality proprio quando le porte della finale si stavano spalancando. Un finale dunque molto amaro arrivato come un fulmine a ...Il pianto sincero di un uomo che ha vissuto l' Isola appieno, entrando come "di" e ... Edoardo sitra le lacrime (e l'incredulità) dei naufraghi. L' Isola dei Famosi è un reality che ... Mercedesz vola in finale e Edoardo si ritira/ Il web insorge sui 6 finalisti Non mancano le polemiche sul fratello di Guendalina che ha lasciato l’Isola dei Famosi ufficialmente per motivi di salute: confermata la finale in Honduras ...Guendalina Tavassi ha commentato il ritiro di suo fratello Edoardo dall'Isola dei Famosi: ecco che cosa ha detto sui social ...