Il 5G si diffonde più velocemente delle altre tecnologie mobili

AGI - Il 5G raggiungerà un miliardo di abbonamenti nel 2022. Solo nel primo trimestre di quest'anno, se ne sono aggiunti circa 70 milioni. Il 5G, afferma il mobility Report di Ericsson, sta quindi "crescendo più velocemente di tutte le precedenti generazioni di tecnologie mobili". Per raggiungere il traguardo del miliardo di abbonati, infatti, il 4G ha impiegato sei anni, due in più rispetto al suo successore. I margini sono ancora enormi. Oggi solo un quarto della popolazione mondiale ha accesso (potenziale) alle reti 5G, attraverso le quali passa circa il 10% del traffico mobile globale. Entro il 2027, tre quarti della popolazione mondiale sarà coperta dalla tecnologia, il 60% del traffico sarà gestito da reti 5G e gli abbonamenti saranno 4,4 miliardi, cioè quasi la metà di tutte le sottoscrizioni.

