Governo: Draghi, preoccupato per tenuta? No (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - preoccupato per la tenuta del Governo? "No". Così il premier Mario Draghi risponde ai cronisti lasciando il Senato. A chi gli domanda se sia soddisfatto per l'esito di una giornata complessa risponde annuendo.

