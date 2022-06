Exploit di FdI a Castiglione delle Stiviere: in Comune corre per la prima volta e conquista l’11% (Di martedì 21 giugno 2022) Castiglione delle Stiviere si conferma la roccaforte del centrodestra dell’alto mantovano con la riconferma al primo turno del sindaco uscente Enrico Volpi, sostenuto da tutto il centrodestra e da una lista civica. Con il 75,43% delle preferenze il sindaco uscente ha certificato il buon governo del centrodestra. Sinistra atterrata, M5S spazzato via Il candidato della sinistra Maurizio Caristia, sostenuto da Pd e due liste civiche, si ferma al 21,99%; segue Facchini Marco, candidato civico con il 2,57%. A Castiglione delle Stiviere, tra gli altri risultati, si evidenzia la sparizione completa di quel che fu il Movimento 5 Stelle, che non 2017 portava in consiglio comunale un rappresentante. LEGGI ANCHE FdI "sbanca" ad Ardea, Guidonia, Fonte Nuova. Silvestroni: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022)si conferma la roccaforte del centrodestra dell’alto mantovano con la riconferma al primo turno del sindaco uscente Enrico Volpi, sostenuto da tutto il centrodestra e da una lista civica. Con il 75,43%preferenze il sindaco uscente ha certificato il buon governo del centrodestra. Sinistra atterrata, M5S spazzato via Il candidato della sinistra Maurizio Caristia, sostenuto da Pd e due liste civiche, si ferma al 21,99%; segue Facchini Marco, candidato civico con il 2,57%. A, tra gli altri risultati, si evidenzia la sparizione completa di quel che fu il Movimento 5 Stelle, che non 2017 portava in consiglio comunale un rappresentante. LEGGI ANCHE FdI "sbanca" ad Ardea, Guidonia, Fonte Nuova. Silvestroni: ...

